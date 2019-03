Grave incidente stradale tra Montefiascone e Bagnaia, allo svincolo della superstrada in direzione Orte, in provincia di Viterbo, dove due automobili si sono scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento. Ferito in maniera grave un ragazzo di 20 anni che si trovava a bordo di una delle due vetture: soccorso dai sanitari del 118, il ragazzo è stato portato in codice rosso all'ospedale di Belcolle, dove si trova in gravi condizioni di salute.

Ferite in maniera più lieve, e trasportate allo stesso nosocomio, anche altre due persone coinvolte nell'incidente, che in un primo momento era sembrato davvero molto grave, tanto da richiedere l'intervento dell'eliambulanza, che poi non si è rivelata necessario. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato tutti i rilievi utili a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.