in foto: Immagine di repertorio

Tragedia su via Cimina, nel Viterbese, dove Giulio Cesare Meschini, 91 anni, è morto in un incidente stradale stradale e i suoi due figli si trovano in gravi condizioni. È successo nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 16 gennaio. L'uomo è deceduto sul colpo in uno scontro frontale che ha coinvolto la sua auto e una macchina proveniente dal senso di marcia opposto. Una Ford Fiesta in transito, con a bordo due ragazzi di nazionalità romena, per cause non note, ha sbandato, ed è finita contro la sua Lancia Y.

L'impatto è stato violentissimo e non gli ha lasciato scampo. Il personale del 118 intervenuto sul posto non ha potuto far altro se non constatarne il decesso, mentre ha soccorso e trasportato in ospedale i suoi due figli, rimasti gravemente feriti. Presenti anche i vigili del fuoco e la polizia stradale. Il tratto di strada coinvolto nel sinistro è rimasto chiuso per agevolare l'intervento dell'ambulanza e i rilievi delle forze dell'ordine. Giulio Cesare Meschini, ingegnere, ha diretto il cantiere del Traforo del Monte Bianco.