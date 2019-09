in foto: Strada Buon respiro a Viterbo (Foto Google Maps)

Tragedia a Viterbo, dove un ragazzo si è suicidato tagliandosi la gola con un coltello. Il dramma è accaduto nei giorni scorsi, nel capoluogo dell'Alto Lazio. Secondo le informazioni apprese il giovane non era tornato a casa e i genitori, preoccupati, lo stavano cercando. Il corpo senza vita dissanguato è stato ritrovato nella notte tra giovedì e venerdì scorsi, era all'interno della sua auto nei pressi di strada Buon respiro, poco distante da casa. Accanto al cadavere, una lettera. Purtroppo per il ragazzo non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita. Non è chiaro cosa possa averlo spinto a compiere l'estremo gesto, probabilmente il giovane soffriva di una profonda depressione.

Si è trattato di un suicidio

Sul posto, ricevuta la segnalazione, sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale, che hanno transennato l'area e svolto gli accertamenti di rito. Terminati i rilievi, la salma è stata trasferita in obitorio. Chiarite le dinamiche della morte, non è stato ritenuto necessario lo svolgimento dell'autopsia. Nei prossimi giorni saranno celebrati i funerali. Appresa la notizia dei tragici fatti, Viterbo è scossa per l'accaduto. Amici e conoscenti si sono stretti attorno alla famiglia del ragazzo.

Lo scorso giugno una donna si è suicidata a Viterbo tagliandosi la gola

Lo scorso giugno una donna di 37 anni si è suicidata a Viterbo, tagliandosi la gola con un seghetto in via della Morra, nel quartiere San Faustino, in pieno centro storico. Della donna non si avevano notizie da qualche giorno, e il compagno, non riuscendo a contattarla, ha dato l'allarme alle forze dell'ordine. Gli agenti della Polizia di Stato l'hanno trovata morta, accanto al suo corpo una lettera.