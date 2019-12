Tragico incidente ieri sera a San Lorenzo Nuovo, sulla via Cassia. Una coppia formata da moglie e marito è stata investita da un'auto nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 17.30. A falciare i due, per cause ancora da accertare, una persona alla guida di una Fiat Panda. L'esito è stato tragico: il marito, Fabio Picconi, è deceduto dopo qualche ora in ospedale, mentre la moglie è ancora ricoverata in ospedale in codice rosso. A causa del violento schianto ha riportato numerose fratture in tutto il corpo. Non è ancora noto se sia in pericolo di vita o meno. Il conducente della Fiat Panda è stato sottoposto agli esami di rito per verificare se al momento dell'incidente fosse sotto effetto di alcol o sostanze stupefacente.

Morto Fabio Picconi, falciato da un'auto a San Lorenzo Nuovo

L'uomo morto si chiamava Fabio Picconi. Originario della Lombardia ma residente a Gradoli con la moglie da diverso tempo, all'inizio non sembrava versasse in condizioni particolarmente gravi. Una volta portato in ospedale però, il suo quadro clinico si è aggravato, ed è morto in poche ore. La moglie, di cui non sono state ancora diffuse le generalità, versa in condizioni disperate dato che nell'incidente ha portato numerose contusioni e fratture. Sul luogo dell'incidente si sono recati i carabinieri di San Lorenzo Nuovo e Grotte di Castro, oltre all'ambulanza del 118 e alla Protezione Civile. Indagini sono in corso per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente, ancora poco chiara. Non è noto se la coppia, al momento dello schianto, stesse attraversando la strada o camminando di lato, né per quale motivo il conducente della Fiat Panda abbia perso il controllo della vettura.