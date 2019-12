in foto: Foto di repertorio

Due uomini, un 42enne e un 54enne entrambi di Viterbo, dovranno rispondere della gravissima accusa di stupro di gruppo nei confronti di una donna. Peraltro il reato è aggravato dalla minorata difesa della vittima. Il fatto, riporta il quotidiano locale Tusciaweb, sarebbe avvenuto lo scorso 28 settembre all'interno di un appartamento alla periferia di Viterbo, tra i quartieri Santa Lucia ed Ellera. Secondo la ricostruzione degli inquirenti i due avrebbero fatto ubriacare la donna e l'avrebbero violentata. In particolare, riporta sempre il quotidiano, il 42enne avrebbe obbligato la vittima a un rapporto orale, mentre il 54enne l'avrebbe palpeggiata nelle parti intime. Le indagini della procura si sono chiuse qualche giorno fa e ad entrambi gli indagati è stata arrivata una notifica in tal senso. Probabilmente il pm chiederà per loro il rinvio a giudizio. I due sono difesi dagli avvocati Maria Maurizi e Roberto Merlani, mentre la donna è assistita dall'avvocato Francesca Bufalini.

Due uomini accusati di stupro di gruppo

Secondo gli inquirenti i tre avrebbero bevuto molto e poi sarebbero cominciati gli approcci da parte dei due uomini. I due avrebbero palpeggiato la donna e l'avrebbero costretta a subire atti sessuali approfittando, hanno spiegato i pm, "della totale incapacità di reazione, essendo la donna in uno stato di incoscienza e comunque di minorata lucidità, in ragione di una condizione di manifesta ebbrezza alcolica, pertanto abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della stessa”.