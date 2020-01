in foto: Immagine di repertorio

Due macchine si sono scontrate sulla strada statale 675 Umbro Laziale, all'altezza del km 66,450 a Viterbo. Una vettura in particolare si è ribaltata e ha causato il ferimento di cinque persone. Sul posto, oltre alle ambulanze del 118 per portare i feriti in ospedale, anche gli agent della Polizia Stradale e il personale Anas, per i rilievi del caso e la gestione della viabilità, ovviamente compromessa a causa del sinistro. A quanto si apprende, i feriti non sarebbero gravi e in pericolo di vita. Inevitabili i disagi per la circolazione: per consentire le operazioni di messa in sicurezza della strada, è stato chiuso un tratto della carreggiata in direzione di Civitavecchia e il traffico è stato deviato, con uscita obbligatoria allo svincolo di Viterbo centro.

Non sono ancora note le cause dell'incidente, verificatosi la mattina del 7 gennaio. Non è infatti chiaro come le due macchine siano arrivate a scontrarsi. Saranno le indagini della Polizia Stradale, dopo aver effettuato i rilievi del caso, ad attribuire eventuali responsabilità. Fortunatamente il sinistro non sembra aver avuto gravi conseguenze per le persone coinvolte che, anche se ferite, non sarebbero in pericolo di vita. Gravi ripercussioni si sono ovviamente avute sul traffico stradale, con decine di automobilisti incolonnati e bloccati in strada senza poter avanzare. Ennesima mattinata di passione quindi nel Lazio, dove gli incidenti stradali sono drammaticamente alti.