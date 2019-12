in foto: Immagine di repertorio

Un uomo di 47 anni è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente stradale sulla Vetrallese, nel territorio di Viterbo. Per cause ancora da accertare ha perso il controllo della sua moto da cross e si è schiantato per terra. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118, che hanno trovato il centauro riverso per terra in gravissime condizioni. Le sue ferite erano così gravi che è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso per trasferire l'uomo a Roma, al Policlinico Gemelli, dov'è tuttora ricoverato. Non si conosce ancora il suo stato di salute attuale o se sia in pericolo di vita o meno. Il sinistro si è verificato oggi sulla Vetrallese, intorno all'ora di pranzo: sul posto per i rilievi sono giunti i carabinieri delle stazioni di Vetralla e Viterbo, ma dalle prime informazioni non sembra siano coinvolte altre vetture e moto nell'incidente.

Incidente sulla Vetrallese, gravissimo centauro

Non si conosco le cause che hanno portato l'uomo a perdere il controllo della moto. Dalle prime informazioni sembra che fosse da solo sul mezzo, e non ci sarebbero vetture coinvolte. Saranno i carabinieri, dopo aver effettuato i rilievi del caso, a stabilire cosa sia successo e perché l'uomo sia uscito di strada perdendo il controllo della moto. Dalle prime informazioni non si sarebbero testimoni dell'incidente, avvenuto sulla Vetrallese intorno all'ora di pranzo. Le sue condizioni sono gravissime, ha riportato ferite in gran parte del corpo a causa della violenza dell'impatto col suolo. Adesso è ricoverato al Policlinico Gemelli, è in prognosi riservata.