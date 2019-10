in foto: Paco Fabrini nei panni di Rocky Giraldi con Tomas Milian nei panni di Nico Giraldi

È morto a 46 anni Paco Fabrini, in un incidente avvenuto questa notte nel territorio di Ronciglione, in provincia di Viterbo. Romano di nascita, si era trasferito nel Viterbese per seguire la sua passione per la cucina. L'uomo viaggiava a bordo del suo scooter, quando è stato travolto da una vettura il cui conducente si è allontanato senza prestare soccorso. Lo schianto è avvenuto tra viale della Resistenza e viale San Francesco d’Assisi, in località Casalino: sul posto i soccorsi del 118, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare, troppo gravi le lesioni riportate nell'impatto con l'asfalto. L'uomo si è poi consegnato in mattinata alle forze dell'ordine: indagato a piede libero per omissione di soccorso, rischia di essere incriminato anche per omicidio stradale

Aveva interpretato il ruolo di Rocky Giraldi

Fabrini era il figlio di Alessandra Cardini, attrice e costumista, che lo aveva portato sulle scene da giovanissimo quando, ancora bambino, aveva recitato al fianco di Tomas Milian, interpretando il ruolo di Rocky Giraldi, figlio dell'ispettore Nico Giraldi, uno dei personaggi più famosi a cui Tomas Milian ha prestato la sua figura. Tra l'attore, scomparso nel marzo del 2017, e Fabrini il rapporto di amicizia era andato avanti per tutta la vita, Milian lo considerava come un secondo figlio.