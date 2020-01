in foto: Immagine di repertorio

Un ragazzo è stato investito alle 6.30 di questa mattina mentre stava viaggiando sulla Cassia a bordo della sua bicicletta. A investirlo, un Suv: il conducente si è fermato a prestare soccorso e ha chiamato il 118. Il giovane è stato portato all'ospedale di Belcolle in ambulanza, non si conoscono ancora le sue attuali condizioni. Si sa solo che il ragazzo viaggiava in bicicletta sulla Cassia: veniva da Montefiascone ed era diretto verso Viterbo, quando è stato falciato dalla vettura. L'incidente è avvenuto all'incrocio con la provinciale Commenda. Ancora ignote le cause dell'incidente, non si sa perché il conducente del Suv abbia investito il ciclista. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i carabinieri per i rilievi del caso. Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità cittadina, lunghe code si sono formate sulla Cassia per consentire alle forze dell'ordine di lavorare per stabilire la dinamica dell'incidente.