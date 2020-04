Due nuovi casi di contagio di coronavirus in provincia di Viterbo hanno riguardato due militari in servizio presso la stazione dei carabinieri di Oniano, che è stata chiusa in via precauzionale per essere sottoposta a sanificazione. Avviata anche l'indagine epidemiologica che dovrà ricostruire i contatti dei due militari all'interno e all'esterno della caserma. Sono diversi i colleghi in questo momento attenzionati e posti in quarantena, ma nessuno ha manifestato al momento dei sintomi. La presenza sul territorio sarà comunque assicurata dai carabinieri della vicina Acquapendente.

A renderlo noto la stessa Arma dal suo profilo Twitter ufficiale dove si legge: "La Stazione #Carabinieri di Onano (VT) è temporaneamente chiusa a seguito della positività di due militari al #COVID19. Ma territorio e cittadini restano protetti dai colleghi della vicina Stazione di Acquapendente che si avvale anche di una Stazione Mobile."