Viterbo ospiterà il casting per il nuovo film di Emanuele Crialese, autore si punta del cinema italiano e internazionale, prodotto da ‘Wildside' la società di produzione cinematografica e televisiva di ‘The Young Pope', ‘La mafia uccide solo d'estate' e de ‘L'amica geniale'. L'appuntamento per le selezioni è fissato per il prossimo martedì 25 giugno nella cittadina capoluogo dell'Alto Lazio, a partire dalle ore 15, fino alle 18, nel cinema Lux, in viale Trento 1, mentre le riprese inizieranno in autunno a Roma. Si cerca una bambina tra i 9 e i 13 anni, che deve possedere particolari requisiti. Come si legge in una nota, la prescelta deve essere "curiosa e irrequieta, a tratti indisciplinata, intelligente e dal fisico longilineo". La città è pronta a ospitare le tantissime bambine, che si presenteranno con la speranza di essere scelte per interpretare la parte e iniziare il loro sogno di entrare nel mondo del cinema. Particolarmente d'interesse per i responsabili del casting saranno le bambine che praticano sport come calcio, calcetto, boxe, rugby, skate, basket, mountain bike e arrampicata.

Le indicazioni da seguire per partecipare al casting del nuovo film di Emanuele Crialese sono semplici: prevedono lo scatto di una foto ed eventualmente di sottoporsi a breve intervista video. La partecipazione al casting è totalmente gratuita e senza alcuna prenotazione: sarà sufficiente presentarsi al cinema Lux di Viterbo entro e non oltre le 17 del 25 giugno. Per l'eventuale partecipazione al progetto audiovisivo sarà necessaria l'autorizzazione di entrambi i genitori.