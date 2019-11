in foto: foto di repertorio

Un ragazzino di 14 anni è stato sequestrato e minacciato con una sciabola per aver danneggiato, insieme ai suoi amichetti, due motorini di proprietà di un uomo di 50 anni di Nepi, provincia di Viterbo. Quest'ultimo si è scagliato contro un gruppetto di minorenni e ha costretto uno di loro a salire sulla sua macchina per spaventarlo e costringerlo a ripagare i danni procurati. Lo avrebbe minacciato dicendogli che gli avrebbe fatto del male se lui e i suoi amici non avessero provveduto a trovare i soldi per risarcirlo. L'uomo aveva lasciato i suoi due motorini nel parcheggio di un supermercato del paese e, una volta uscito dal negozio, avrebbe individuato alcuni ragazzini responsabili, secondo lui, del danneggiamento dei mezzi. L'uomo è stato immediatamente bloccato e arrestato, la sua automobile è stata perquisita e la sciabola è stata sequestrata. Tutti i ragazzini, nonostante lo spavento per quanto accaduto, sono in buone condizioni di salute.

Viterbo, spaccio di cocaina ed eroina in casa

A Viterbo i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato in flagrante una ragazza di 33 anni e un 40enne, entrambi di nazionalità dominicana. All'interno del loro appartamento nel quartiere di San Faustino i due avevano allestito una vera e propria centrale dello spaccio. Erano diventati il punto di riferimento di ragazzini e persone pronte ad acquistare cocaina ed eroina. I militari hanno sequestrato circa quindici grammi di cocaina e sette di eroina suddivise in dosi e pronte per lo spaccio. Trovato anche materiale per il taglio ed il confezionamento delle sostanze e denaro in contante, probabilmente ricavato dall'attività di spaccio.