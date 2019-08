Dopo il successo delle passate edizioni, tornano le visite notturne in uno dei siti monumentali più importanti di Roma. Un'occasione unica per vedere le Terme di Caracalla di notte, in un'atmosfera piena di fascino per visitare in modo inedito una delle meraviglie archeologiche della Città Eterna. Da oggi – venerdì 23 agosto – e fino al 29 settembre ogni venerdì e domenica si svolgeranno i tour serali, comprensivi di visite alle gallerie sotterranee, alcune di esse aperte per la prima volta al pubblico, del Grande Mitreo e della mostro ‘Il Segreto del Tempo'. Come detto il cuore del tour sarà rappresentato dai sotterranei, che si sviluppano su tre piani di profondità, il cui percorso è stato ampliato a nuovi settori dove è possibile ammirare "i forni, le caldaie, i tunnel adibiti al trasporto della legna e dei materiali per il funzionamento degli impianti. Una vera e propria sala macchine delle Terme dove è stata allestita la mostra Il segreto del Tempo: Fabrizio Plessi a Caracalla". Vestigia archeologiche di straordinario fascino, quinta naturale per l'Opera e per il teatro, le Terme di Caracalla sono reduci dall'ennesimo successo: 5000 visitatori in un solo giorno nella giornata di Ferragosto.

Visite notturne alle Terme di Caracalla: come prenotare

Le visite guidate comprenderanno gruppi di massimo 30 persone. Ci si può prenotare e chiedere informazioni tramite il sito www.coopculture.it o al numero telefonico 06/39967700, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 e sabato dalle 9 alle 14. La visita notturna dura 75 minuti, la prima partenza è alle 20.00 e l'ultima alle 21.15. , della durata di 75 minuti, inizieranno alle 20.00, con l'ultima partenza alle 21.15.