in foto: Il presidente cinese Xi Jinping

In programma da giovedì 21 a sabato 23 marzo la visita a Roma del presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping. Saranno predisposte due ‘green zone', cioè due aree di sicurezza che scatteranno da diverse ore prima dell'arrivo dell'aereo presidenziale. Ci saranno la zona A, che abbraccia tutto il centro storico (piazza Venezia, via del Plebiscito, il Campidoglio, via Cavour, via del Muro Torto e piazza dei Cinquecento davanti alla stazione Termini), e la zona B, che sarà ai Parioli. Venerdì il presidente ha in programma gli incontri istituzionali, mentre nella giornata di sabato 23 è prevista la partenza alle 0re 14. Il piano sicurezza verrà messo a punto nel dettaglio nel corso di un tavolo tecnico convocato in Questura. Stando a quanto si apprende, comune, venerdì il presidente cinese avrà un incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, mentre in serata dovrebbe incontrare il presidente del Consiglio Giuseppe Conte per l'ingresso dell'Italia nella Nuova Via della Seta. Tra venerdì e sabato prevista una visita al Colosseo e al Campidoglio. Fissata anche una cena con la moglie Peng Liyuan, anche se ancora la location rimane top secret.

La prima visita ufficiale di Xi Jinping risale al 17 marzo del 2011 in occasione dell'unità d'Italia, quando era ancora vice presidente. Nel novembre del 2016 incontrò in Sardegna l'allora presidente del Consiglio, Matteo Renzi. La prossima settimana sarà in Italia per la prima volta da quando è presidente della Repubblica Popolare Cinese.