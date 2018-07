È stato un sabato pomeriggio da ricordare per i residenti del quartiere Salario, a Roma. Ospite a sorpresa Papa Francesco: stando a quanto riporta il sito della Santa Sede "Vatican news", ieri pomeriggio il Pontefice si è recato con la sua Ford Focus blu in via Alessandria, per andare a trovare una signora anziana sua conoscente e impossibilitata a muoversi a causa di una malattia. Più volte l'anziana aveva chiesto di incontrare papa Bergoglio: ieri il Pontefice ha trovato il tempo di una visita – circa un'ora la durata – che ha sicuramente sorpreso e rallegrato non solo la diretta interessata, ma anche tutte le persone che lo hanno incontrato. Papa Francesco è arrivato nella via nel tardo pomeriggio accompagnato dai gendarmi e da alcuni poliziotti in borghese, che sono rimasti a presidiare l'ingresso del palazzo dell'anziana.

Al termine della visita il Pontefice ha trovato ad attenderlo un gruppetto di persone, tra coloro che avevano riconosciuto l'auto e altri attirati dal passaparola. Il Papa si è intrattenuto con i presenti, stringendo mani e regalando sorrisi e la benedizione ai fedeli. Il tranquillo e afoso pomeriggio del quartiere della Capitale si è così trasformato in un giorno da ricordare per decine di persone.