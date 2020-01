in foto: Il volantino del Ministero della Salute all’Aeroporto di Fiumicino

Sono quattro o cinque voli al giorno, circa sessanta in totale a fine mese, che finiranno sotto la lente delle autorità sanitarie dopo l'allarme per un virus misterioso scoperto in Cina. Verranno controllati tutti i voli dell'aeroporto di Fiumicino provenienti da diverse città della Cina e in particolari quelli diretti e indiretti in arrivo dalla città di Wuhan, dov'è in corso un'epidemia di polmonite causata proprio da questo virus fino ad ora sconosciuto e che ha causato, per ora, la morte di almeno sei persone. In totale sono sette le compagnie a cui la direzione sanitaria dell'aeroporto romano ha chiesto controlli accurati su passeggeri ed equipaggi.

I consigli del ministero della Salute per i viaggiatori

Nell'aeroporto, inoltre, è stato affisso un volantino con i consigli del ministero della Salute:

Nella città di Wuhan, Cina è in corso un’epidemia di polmonite. Attualmente

è stata identificata la causa in un nuovo coronavirus 2019-nCoV

non si conoscono le modalità di trasmissione

i sintomi più comuni sono febbre, tosse secca, mal di gola e difficoltà respiratorie

PRIMA DI PARTIRE

consultate il vostro medico curante per essere informati sulle misure di igiene da applicare per prevenire le malattie respiratorie e vaccinatevi contro l’influenza almeno due settimane prima del viaggio

• valutate l’opportunità di rimandare viaggi non necessari

AL VOSTRO ARRIVO applicate misure igieniche quali:

lavate frequentemente le mani con acqua e sapone

coprite la bocca e il naso con un fazzoletto quando starnutite o tossite (non con le mani)

Evitate il contatto con persone affette da malattie respiratorie

Evitate luoghi affollati, in particolare mercati del pesce e di animali vivi

Evitate di toccare animali e prodotti di origine animale non cotti

Rivolgetevi a un medico o a una struttura sanitaria qualora compaiano sintomi di infezione respiratoria (febbre, tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie)

Non mettetevi in viaggio se siete malati

Per qualsiasi necessità contattare la Vostra Ambasciata o il Vostro Consolato

Consigli ai viaggiatori internazionali diretti a o di ritorno da Wuhan, Cina Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria. AL VOSTRO RITORNO IN ITALIA se nelle due settimane successive al vostro ritorno si dovessero presentare sintomi respiratori (febbre, tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie) a scopo precauzionale contattate il vostro medico di fiducia, riferendo del vostro recente viaggio.