in foto: Virginia Raggi e Luigi Di Maio

"Siamo contenti e molto ottimisti. Non vediamo l'ora che inizino a lavorare per avviare tutte quelle riforme che l'Italia aspetta da tempo". È questo il primo commento della sindaca di Roma, Virginia Raggi, sul governo appena nato. L'esecutivo guidato dal professore Giuseppe Conte, che ieri ha diffuso la lista dei ministri e oggi giurerà davanti al presidente della Repubblica, ora dovrà chiedere la fiducia nei due rami del parlamento. "Abbiamo lavorato tutti insieme per riuscire a inserire nel contratto di governo l'attuazione dei decreti di Roma Capitale e credo che sarà una priorità su cui lavoreremo insieme", ha detto ancora la prima cittadina a margine della cerimonia di assunzione di 350 nuovi agenti della polizia locale di Roma Capitale, che si è tenuta questa mattina nella piazza del Campidoglio. Ai cronisti che le hanno chiesto se avesse già sentito il capo politico del Movimento 5 Stelle e neo ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, Raggi ha risposto: "Se ho sentito Di Maio per fargli gli auguri? Assolutamente si".

Cosa dice il Contratto di governo

A pagina 37 del Contratto di governo siglato da Lega e Movimento 5 Stelle si trova l'unico riferimento alla Capitale. Recita il contratto: