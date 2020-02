Il Comune di Roma lo aveva annunciato: il 25 febbraio sarebbero state staccate le utenze alla casa rifugio per le donne vittime di violenza Lucha y Siesta. E così questa mattina verso le 9, un tecnico si è recato in via Lucia Sestio 10 per togliere acqua e corrente all'immobile nonostante all'interno vi fossero ancora donne e bambini. "Un fatto di una violenza inaudita – commentano le attiviste di Lucha y Siesta – Fortunatamente il tecnico è andato via non appena ha visto che siamo in tante qui davanti. Non escludiamo però che si ripresenti in giornata". Diverse donne si sono incatenate ai contatori per evitare che luce e acqua vengano staccate. "Dentro Lucha ci sono ancora donne e bambini – spiegano le attiviste – Alcune sono andate via tre giorni fa, ma per altre non sono state ancora trovare soluzioni adeguate". Per non finire in mezzo a una strada, sono rimaste dentro Lucha.

Lucha y Siesta, dal Comune di Roma soluzioni inadeguate

Negli ultimi mesi dipartimento e sala operativa sociale hanno avviato un'interlocuzione con Lucha y Siesta al fine di coordinare il ‘ricollocamento' delle donne presenti all'interno della struttura. Una questione estremamente delicata, perché riguarda persone con vite molto complesse che rischiano di trovarsi senza punti di riferimento. "Il Comune ha messo a disposizione alcuni appartamenti, in cui le donne dovrebbero vivere in completa autonomia – ha spiegato a Fanpage.it un'operatrice di Lucha y Siesta – Se per alcune questa sarà una soluzione adeguata, non lo è però per tante altre, che non sono pronte a fare un passo del genere e che, interrompendo il loro percorso, si troverebbero senza servizi specifici, senza operatrici, senza punti di riferimento. Come se il contrasto alla violenza fosse solo fornire un tetto sopra la testa. Oltre ad essere inadeguati per molte, gli appartamenti individuati non sono neanche numericamente sufficienti per tutte. Ad alcune donne è stato infatti proposto un trasferimento in case famiglia e case rifugio in cui si troverebbero a ricominciare da capo il percorso già avviato a Lucha y Siesta".

Distacco delle utenze nonostante il possibile acquisto della Regione Lazio

Il distacco delle utenze di Lucha y Siesta dovrebbe avvenire nonostante la Regione Lazio abbia espresso la volontà di acquistare lo stabile e garantire il continuo del progetto portato avanti dalle operatrici. Anche il Comune di Roma ha dichiarato che proverà a vedere se ci sono gli estremi per partecipare all'asta e comprare l'immobile. In quest'ultimo caso però, non sarebbe assicurato il proseguimento delle attività di Lucha y Siesta.