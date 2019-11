in foto: Matteo Salvini sulle scale che conducono al Campidoglio

"Matteo Salvini basta chiacchiere su Roma. Guardate queste immagini: il leader della Lega Nord annuncia ai cittadini la sua visita in Campidoglio accolto da una folla festante e invece… si ritrova a parlare da solo… #SalviniChiacchierone #GiuLeManiDaRoma", scrive la sindaca di Roma Virginia Raggi su Twitter.

La diretta Facebook di Salvini sulle scale del Campidoglio

In realtà, però, in questo caso il leader leghista non ha fatto alcun annuncio in merito a folle e a sostenitori inneggianti in Campidoglio. Anzi, mentre parlava sulle scale che conducono alla piazza del municipio di Roma, gli argomenti non erano neancheneanche la Capitale o Virginia Raggi. Inoltre nel video in diretta su Facebook era chiaro che era da solo e non in compagnia dei suoi sostenitori. Un riferimento a Roma c'era invece a inizio diretta, con Salvini che ha cominciato il collegamento in compagnia di un gabbiano nei pressi del Palazzo Senatorio, sede dell'ufficio di Virginia Raggi. "Siamo qua a due passi dal Campidoglio per commentare la totale incapacità e l'emergenza rifiuti incombente su Roma e sul Lazio. Pensate che 34 sindaci della provincia di Roma hanno scritto alla Raggi, che dovrebbe lavorare qua vicino, per dire ‘la mondezza tua te la tieni tu'. E quindi sono vicino ai cittadini di Civitavecchia e di tutta la provincia di Roma e del Lazio che subiscono sulla propria pelle l'incapacità della Raggi come sindaco e di Zingaretti come governatore del Lazio", ha detto Salvini in diretta Facebook.