in foto: Virginia Raggi

"Abbiamo avuto il coraggio di fare scelte che altri non hanno fatto. Se oggi siamo qua in aula è perché abbiamo il coraggio di fare queste scelte e di andare avanti. Insieme ai dipendenti onesti di questa amministrazione abbiamo rimesso in moto la macchina amministrativa, abbiamo sbloccato le assunzioni, abbiamo rimesso in sesto i conti. Ogni volta che il vecchio sistema proverà a infiltrarsi di nuovo e a darci una spallata noi resteremo qui, come sempre e a testa alta". Con queste parole la sindaca di Roma, Virginia Raggi, si è rivolta al Consiglio Comunale che si è riunito oggi in aula Giulio Cesare. Nel corso del suo intervento, la sindaca è stata spesso interrotta dalle grida dei consiglieri d'opposizione. "Vergona", "A casa", le urla provenienti dai banchi del consiglio. Gli esponenti del Partito democratico hanno alzato alcuni cartelli con la scritta: "Raggi dimettiti".

Il primo a replicare alla sindaca è stato il consigliere Stefano Fassina: "Abbiamo chiesto la presenza della sindaca non per avere un momento rituale, con due parti che recitano copioni contrapposti. Dobbiamo invece prendere atto di una situazione che è quasi disperata. Non può venire qua ogni volta a dire che quelli di prima erano cattivi. Qua bisogna capire come facciamo uscire la città da una situazione che è insostenibile. Lei parla di vecchio sistema, ma non era vecchio sistema Lanzalone. Ma non voglio affrontare questo terreno se avesse fatto un discorso serio su cosa voglia fare nei prossimi anni. Sono due mesi che manca un assessore all'Ambiente". Prima dell'arrivo della sindaca, entrata in aula con due ore di ritardo rispetto all'orario di convocazione del consiglio, l'assemblea ha votato la sostituzione temporanea del consigliere Marcello De Vito, sospeso dopo l'arresto per corruzione, con Carlo Maria Chiossi.