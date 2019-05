in foto: Virginia Raggi

I risultati dell'amministrazione grillina saranno visibili al termine dei cinque anni di governo della città e questo spiegherebbe il vistoso calo del Movimento 5 Stelle a Roma alle Elezioni Europee di domenica. Così la sindaca della Capitale, Virginia Raggi, ha spiegato l'arretramento dei pentastellati e l'avanzamento del Partito democratico e della Lega, con il partito di Matteo Salvini che è stato votato soprattutto nelle periferie. "Quello che noi stiamo costruendo è estremamente profondo, non di facciata. Ciò significa che i risultati che contiamo di portare si sviluppano in un arco di 5 anni. I cittadini si aspettano dei risultati e noi iniziamo a ripagarli. Sono certa che pian piano sarà sempre più evidente il frutto del nostro lavoro", ha spiegato la prima cittadina, interpellata sul voto alle Europee. "Per risolvere problemi radicali bisogna scavare nel profondo, lo stiamo facendo".

L'ennesimo attacco di Salvini: "Segnale contro Raggi, noi pronti a governare"

Intanto Salvini, il vincitore di questa tornata elettorale, continua ad attaccare Raggi e fra pochi giorni la Lega presenterà un proprio programma di governo per la Capitale. "I romani ci hanno dato tantissimo consenso, siamo il secondo partito a un pelo dal Pd, in alcune periferie romane protagoniste degli episodi di cronaca degli ultimi mesi la Lega ha preso fino al 38%, con il M5s ampiamente indietro", ha detto il viceministro del Consiglio nel corso di un'intervista rilasciata a Rtl102.5. "Si tratta di un segnale dei romani nei confronti del sindaco Raggi e un segnale nei confronti della Lega. Noi stiamo crescendo nei municipi con donne e uomini che si stanno preparando ad avere un'idea di città e ci faremo trovare pronti. Da ministro per Roma e i romani io sto cercando di fare di tutto, mandando poliziotti e accendendo telecamere", l'ennesimo attacco del leader leghista.