in foto: Il presidente della Camera Roberto Fico, Beppe Grillo e la sindaca di Roma Virginia Raggi

Incontro a tre all'hotel Forum della Capitale fra Beppe Grillo, il presidente della Camera, Roberto Fico, e la sindaca di Roma Virginia Raggi. La riunione è durata circa due ore: "L'incontro è andato bene, siamo andati a trovare degli amici. Da lui non è mai mancata la fiducia", le uniche parole della prima cittadina ai cronisti presenti davanti all'ingresso dell'albergo romano. Grillo, che non ha rilasciato dichiarazioni, ha pubblicato su Facebook una fotografia in cui abbraccia Raggi e Fico. "I miei ragazzi!", la didascalia dello scatto. Il fondatore del Movimento 5 Stelle ha poi incontrato al ministero della Giustizia il Guardasigilli Alfonso Bonafede e questa sera cenerà con il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio.

Rimangono top secret i temi affrontati nel corso dell'incontro tra il comico e Raggi. Probabile che i due abbiano anche affrontato il tema dell'inchiesta sullo stadio della Roma e dei presunti malumori tra i Cinque Stelle per l'operato della sindaca. Una tensione interna al Movimento che comunque, almeno pubblicamente, è stata sempre smentita. L'ultimo incontro tra la prima cittadina e Grillo risaliva allo scorso 2 giugno, all'indomani del giuramento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dei suoi ministri. La riunione si era svolta anche quella volta all'hotel Forum, l'albergo che Grillo ormai da tempo ha scelto come quartier generale per i suoi soggiorni romani.