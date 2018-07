in foto: La sindaca Raggi a via del Corso

Virginia Raggi inciampa in una buca durante l'inaugurazione della nuova isola pedonale in via del Corso, nel centro dello shopping della Capitale. L’episodio a largo Goldoni, angolo via Fontanella Borghese.

Si tratta di una buca formatasi tra i sampietrini profonda circa 7-8 centimetri che avrebbe potuto farla cadere inavvertitamente, complici le calzature estive. Virginia indossava infatti scarpe aperte e alte, difficili da portare anche su un manto stradale non compromesso. Forse è un segnale, dopo il messaggio di Beppe Grillo che smentiva la presenza di buche sulle strade di Roma. Qui ne troviamo proprio in pieno centro e dentro ci finiscono proprio tutti.

Non sarebbe dunque inutile l'iniziativa partita da qualche settimana e sostenuta da molti cittadini, di evidenziare di giallo con la vernice spray le buche presenti in città.

Via del Corso pedonale

"Disegniamo e realizziamo una città a misura di cittadino: questo vuol dire lasciare più spazio ai pedoni, chiudendo le strade al traffico, modificando la viabilità della città e garantendo maggiore sicurezza – ha scritto Raggi in una nota – La novità questa volta riguarda via del Corso: da sabato 7 luglio sarà pedonalizzato il tratto da Largo Goldoni a Via delle Convertite. Quest'operazione consentirà a cittadini e turisti di riappropriarsi di una strada del centro storico e di aumentare i livelli di sicurezza nei punti nevralgici di Roma, grazie alla strategia messa in campo con le autorità di Pubblica Sicurezza".

Per preparare i cittadini al cambiamento di viabilità per il traffico privato e per alcune linee del trasporto pubblico è già partita una campagna informativa sui social del Comune di Roma, Roma Servizi per la Mobilità e Atac.

"Presto la nostra città avrà una nuova area pedonale, un altro tassello a favore di una mobilità sostenibile e rispettosa dell’ambiente" conclude Raggi.