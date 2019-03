in foto: Virginia Raggi e Luigi Di Maio

Da oggi, 6 marzo 2019, è possibile presentare domanda, presso gli uffici postali, i caf e anche online, per il Reddito di Cittadinanza. Una misura, dice la sindaca di Roma, Virginia Raggi, che "è finalmente realtà. Non temete, non serve fare tutto di corsa: è possibile inviare la richiesta anche nelle prossime settimane", ha ricordato la prima cittadina su Facebook. "Il Reddito di cittadinanza – sostiene la sindaca – è misura di dignità ideata dal MoVimento 5 Stelle e resa possibile grazie all'operato del Governo. Per questo motivo sento l'esigenza di ringraziare il Vice-Presidente Luigi Di Maio, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, e tutti i membri dell'esecutivo nazionale. Questa è la strada giusta e porterà ad altri importanti traguardi. Impossibile non rivolgere un pensiero ed un ringraziamento anche a Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio: i loro sogni, i nostri sogni, cominciano a diventare realtà".

Oggi a Roma nessuna coda per il Reddito di Cittadinanza

Nella giornata di oggi non sono state registrate code agli uffici postali e ai Caf della Capitale. In pochi si sono presentati alle Poste, ma soprattutto ai Caf, dove i cittadini hanno potuto ricevere istruzioni e spiegazioni senza praticamente alcun tempo di attesa. Alle ore 14.00, secondo i dati di Poste Italiane, le richieste presentate presso gli uffici postali di tutta Italia sono pari a 29.147. A Roma, secondo una statistica elaborata da Anpal Servizi, potrebbero ottenere il reddito di cittadinanza 54.885 residenti. A questi, ha spiegato l'assessorato al lavoro della Regione Lazio, vanno aggiunti altri beneficiari che al momento non sono quantificabili. Complessivamente nel Lazio potrebbero accedere al sussidio 128.230 persone. Nella regione vivono 528.845 individui in condizione di povertà, 128mila dei quali sono nella condizione di poter lavorare.