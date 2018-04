in foto: Lo scatto postato dalla sindaca Raggi. Alla sua sinistra il marito Andrea Severini

Virginia Raggi seduta sul prato del Circo Massimo insieme al marito Andrea Severini. Uno scatto, quello postato dalla sindaca in occasione dei festeggiamenti del Natale di Roma del 21 aprile, che secondo il Messaggero e il Corriere della Sera testimonia e conferma un riavvicinamento tra la prima cittadina e l'ex marito. Si tratta, infatti, di una delle rarissime fotografie ufficiali della sindaca che la ritrae insieme al marito, anche se di spalle.

"Una festa di strada, condivisa, diffusa, partecipata. È il Natale di Roma che ieri abbiamo festeggiato con migliaia di persone in via Petroselli, a due passi dal Colosseo, che è stata pedonalizzata per l’occasione speciale. Una festa lunga tre giorni.

Quando sono arrivata si celebrava all’interno dei palazzi. Ora, abbiamo voluto che il 21 aprile diventasse un momento per incontrarsi. E così è stato", ha scritto la sindaca su Facebook commentando i festeggiamenti del 21 aprile. Il marito si è limitato a pubblicare su Facebook scatti e video della giornata.