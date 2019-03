in foto: Venditore ambulante a Roma

A Roma ci sono 11mila venditori ambulanti in possesso di legale licenza. Sono perciò autorizzati a vendere con le loro bancarelle per le strade di Roma. Ma, ha annunciato oggi la sindaca Virginia Raggi, "stiamo lavorando affinché nei siti monumentali e archeologici si possa mettere la parola fine alla presenza degli ambulanti, perché la loro presenza non consente la perfetta godibilità dei monumenti. È necessario che il Tavolo del decoro prenda atto di questi luoghi in cui queste attività non possono stare".

La prima cittadina ha spiegato, durante la conferenza stampa di presentazione della nuova Sovrintendente di Roma Capitale, Maria Vittoria Marini Clarelli, che nel corso degli anni sono state concesse 11mila licenze e quindi i venditori "operano nella legalità". Ma questo ha fatto si che il fenomeno si sviluppasse "sia nelle aree in cui il tessuto commerciale è ricco, sia all'interno delle aree del patrimonio artistico, culturale e monumentale". L'amministrazione ha quindi messo in piedi un tavolo interistituzionale sul decoro che si occupa di trovare, in accordo con i venditori ambulanti, altri luoghi idonei per l'esercizio della loro attività. Per quanto riguarda invece le vie commerciali, la gestione è di competenza dei singoli municipi. "La situazione è stata risolta in via Tuscolana, via Tiburtina e via Ugo Ojetti. Ma si tratta di un argomento molto delicato, perché queste persone hanno licenze legali che danno loro il diritto di esercitare. Non tutti sono abusivi. Dobbiamo però, questo è il nostro obiettivo, ripristinare il decoro e la corretta definizione degli spazi", ha spiegato la sindaca.