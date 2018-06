in foto: La sindaca di Roma Virginia Raggi

.

Virginia Raggi chiede ancora tempo per "rimettere in sesto la città". Dopo 719 giorni dalla vittoria alle elezioni amministrative la sindaca di Roma ha dichiarato: "Datemi almeno qualche anno, la bacchetta magica giuro che l'ho dimenticata". La prima cittadina è intervenuta questa sera nel corso di un evento per la chiusura della campagna elettorale in vista delle elezioni di domenica in Municipio VIII: "A noi non piace solo dare una mano di bianco ma risistemare le crepe, che non è facile e necessità di più tempo. Dopo quasi due anni di governo abbiamo sanato i bilanci iniziato a farli approvare in tempo. Con i risparmi trovati in questi anni abbiano iniziato a rimettere quei soldi in circolo", ha detto Raggi dal palco allestito all'interno del Parco Schuster.

Raggi: "Roma è stata sfondata per 20 anni, io chiedo almeno qualche anno"

Secondo Raggi "questo metodo non porta risultati immediati nei primi 100 giorni ma ne porta di migliori a lungo termine. Non è asfalto elettorale quello che si fa sulle strade nel mese prima delle elezioni, perché lo facciamo in tutti i Municipi, dove non mi pare si voti. Abbiamo iniziato ad avere risultati concreti e ce ne saranno sempre di più: Roma è stata sfondata per più di 20 anni e io chiedo almeno qualche anno di tempo per rimetterla a posto".