Virginia Raggi chiede di più. Il sindaco di Roma vuole statuto speciale e poteri speciali per la Capitale. "Tutte le capitali hanno statuti e poteri speciali, cosa che Roma purtroppo non ha. Ci fa molto piacere che si riparli di legge speciale di Roma Capitale – afferma – perché Roma ha bisogno di poteri e risorse come le altre capitali europee. Questo è fondamentale, se non altro per il fatto che i servizi di Roma sono pagati da 3 milioni di residenti per 4,5 milioni di persone che ogni giorno transitano nella città. Abbiamo bisogno di un supporto maggiore per rendere la città più efficiente possibile. Per fare questo chiediamo che ci siano gli strumenti giusti. Abbiamo una missione, mettere il rispetto della persona al centro delle nostre scelte".

Il primo cittadino capitolino, intervenendo, all'assemblea elettiva di Confcooperative, ha spiegato: "Obiettivo di questa e di tutte le amministrazioni deve essere lo sviluppo e il benessere dell'essere umano. Siamo davvero sulla buona strada per far diventare Roma un'eccellenza anche nel panorama internazionale".