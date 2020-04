in foto: Virginia Raggi

Il Comune di Roma ha attivato un numero su Whatsapp dedicato alle donne che subiscono o rischiano di subire violenza. I nuovi numeri permettono di contattare via chat tre centri antiviolenza di Roma. Tutti i centri, inoltre, sono raggiungibili via mail e attraverso il numero nazionale 1522.

Questi i numeri del servizio Whatsapp attivato da Roma Capitale:

Centro Trionfale 3316493913 — raggiungibile 24 ore su 24

Centro Sisenna 3669384736 — 24 ore su 24

Centro Colasanti-Lopez 3669384721 — dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18

Raggi: "Nessuna è sola"

"Non si ferma il sostegno alle donne che rischiano di vivere violenza a casa. Nessuna è sola. La rete di sostegno per le donne a Roma e' sempre attiva. È una rete su cui ogni donna può contare", le parole della sindaca Raggi. "Abbiamo inoltre ampliato i posti di accoglienza per offrire rifugio e protezione alle donne in questa fase di emergenza sanitaria, perché #iorestoacasa non deve diventare per nessuna una condanna", ha dichiarato l'assessore alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale Veronica Mammì. Secondo la delegata della sindaca alle Politiche di Genere, Lorenza Fruci, "i dati rilevati ci confermano che all'inizio dell'emergenza ci potrebbe essere stata una difficoltà maggiore a chiedere aiuto, ma il trend di attività dei nostri Centri continua a salire. Questo ci dice che il servizio a Roma continua a funzionare e sono sempre piu' le donne che intraprendono un percorso di fuoriuscita dalla violenza grazie alle nostre operatrici".