"Alle medie andavo alla stessa scuola di Francesco Totti. Non avevo il suo talento però". Sul palco allestito all'interno del Colosseo, dove l'ex numero dieci della Roma sta festeggiando i suoi 42 anni e sta presentando la sua autobiografia uscita oggi in tutte le librerie, Virginia Raggi racconta di aver condiviso con l'ex capitano giallorosso parte del percorso scolastico. "Già all'epoca si mormorava che Francesco sarebbe diventato bravo. Non capisco niente di calcio, ma Francesco Totti è la Roma. Ogni domenica si parlava di come era andata la Roma, di come era andato Totti. Sapere, per i tifosi di una squadra, che c'è una persona con cui ci si identifica, è fondamentale. Sono stata alla partita finale di Totti, lui è un pezzo di Roma e sono contenta di averlo conosciuto anche solo per sentito dire, all'epoca, quando andavo a scuola".

Ricordiamo che Francesco Totti, che oggi compie 42 anni, è nato il 27 settembre del 1976, mentre la sindaca di Roma Virginia Raggi è nata il 18 luglio del 1978 e ha 40 anni. La scuola in questione dovrebbe essere la Giovanni Pascoli di via Sibari a Porta Metronia, dove nel 2014 è stato inaugurato proprio un murales in onore di Francesco Totti.