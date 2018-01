Virginia Raggi ha chiesto il giudizio immediato al Tribunale di Roma in merito alla vicenda delle nomine in Campidoglio per cui è accusata di falso. "Ciao a tutti, volevo informarvi che ho chiesto al Tribunale di Roma il giudizio immediato nel procedimento aperto nei miei confronti dalla procura capitolina. Desidero che sia accertata quanto prima la verità giuridica dei fatti. Sono certa della mia innocenza e non voglio sottrarmi ad alcun giudizio. Ho piena fiducia nella giustizia e credo fermamente che la trasparenza sia uno dei valori più importanti della nostra amministrazione", ha scritto la sindaca di Roma su Facebook.

La sindaca dovrà rispondere di falso documentale in atto pubblico. Riguarda la sua testimonianza ai funzionari dell'Anticorruzione del Comune di Roma sulla nomina di Renato Marra, il fratello dell'ex braccio destro Raffaele. Secondo Raggi il ruolo di Raffaele sarebbe stato quello di "mero esecutore" delle nomine e quindi la sindaca rivendica di aver agito "in piena autonomia". Per gli inquirenti, i procuratori Paolo Ielo e Francesco Dall'Olio, Marra avrebbe invece fatto pressioni in merito alle nomine, soprattutto riguardo a quella del fratello, allora dirigente dei vigili urbani di Roma, a capo del Dipartimento Turismo del Comune di Roma.

Cos'è il giudizio immediato.

Come disciplina l'articolo 419 del codice di procedura penale, "l'imputato può rinunciare all'udienza preliminare e richiedere il giudizio immediato almeno tre giorni prima della data dell'udienza. L'atto di rinuncia è notificato al pubblico ministero e alla persona offesa dal reato a cura dell'imputato". Il "giudizio immediato" è un procedimento speciale caratterizzato dall'assenza dell'udienza preliminare: si passa infatti dalle indagini preliminari all'udienza dibattimentale.