in foto: Rita Dalla Chiesa

Prima Rita Dalla Chiesa, poi Caterina Balivo e infine Elena Santarelli. Tutte e tre arrabbiate con Virginia Raggi per i disservizi di Ama nella raccolta dei rifiuti. Ieri Santarelli ha pubblicato sul suo profilo Instragram un selfie con alle spalle un cassonetto strabordante di ‘mondezza'. Poche ore prima, Rita Dalla Chiesa aveva pubblicato su Twitter un'immagine di un cassonetto verde completamente pieno di rifiuti: "Anche stanotte per la puzza non si dormirà’. Grazie da #vignaclara, sindaco Raggi". "Purtroppo spesso veniamo attaccati da chi non vive a Roma… e fa fatica a rendersi conto che il terzo mondo si è trasferito qui. Mi creda", ha risposto ancora al commento di un utente. E a chi suggeriva che forse un po' di colpa ce l'hanno anche i romani: "No, non sono i romani. Loro sono soltanto stanchi, esasperati di pagare per servizi che non vengono dati. Per metropolitane chiuse. Per gli autobus che mancano. Per le buche che devastano le strade. Venga a vivere qui, poi ne riparliamo".

Il 17 giugno, il giorno in cui Dalla Chiesa ha scritto il primo tweet, Ama ha diffuso un comunicato in cui si affermava che nell'ultima settimana erano state raccolte quasi 19 tonnellate di rifiuti. "Prosegue senza interruzione il lavoro degli operatori ecologici Ama per regolarizzare la raccolta dei rifiuti nei quadranti in cui, a macchia di leopardo, permane un surplus di materiali conferiti dai cittadini. La situazione è in progressivo miglioramento. Solo nell’ultima settimana, l’azienda ha infatti raccolto e avviato a trattamento oltre 18.700 tonnellate di rifiuti urbani residui: 1.800 tonnellate in più rispetto alla settimana in cui si è verificato il fermo per guasto dell’impianto di trattamento meccanico biologico di Rocca Cencia e circa 400 tonnellate in più rispetto a una settimana standard".