in foto: foto di repertorio

Violentava la figlia dell'ex compagna fin da quando lei era una bambina e lo faceva approfittando del suo ritardo mentale. Il responsabile degli abusi è stato condannato oggi a nove anni di carcere. Così hanno deciso i giudici del tribunale di Velletri. L'uomo, un 59enne di origini sarde e residente a Valmontone, era accusato di violenza sessuale aggravata su minore. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, i fatti sarebbero accaduti all'interno di un'abitazione di Colleferro, dove l'uomo viveva insieme alla compagna e, per l'appunto, alla figlia di lei. I genitori di un'amica si sono insospettiti vedendo le continue telefonate che l'uomo faceva alla bambina nonostante non vivesse più con lei e la mamma. Hanno deciso quindi di presentare denuncia ai carabinieri.

Le prove schiaccianti nei confronti dell'uomo, riporta il Messaggero, sono state raccolte grazie al racconto della ragazzina, che è riuscita a spiegare ai magistrati cosa era stata costretta a subire dal 59enne, anche rapporti sessuali completi. Gli inquirenti hanno chiesto per lui una condanna a sette anni di carcere, mentre le parti civili hanno chiesto un risarcimento danni di 100mila euro. Gli avvocati difensori dell'uomo hanno tentato di sminuire le affermazioni della ragazzina in virtù dei suoi ritardi mentali. I giudici, dopo essersi riuniti in camera di consiglio, hanno pronunciato una condanna a nove anni per il 59enne.