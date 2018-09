Picchiava la moglie prendendola a calci e pugni, anche davanti ai figli. Un marito violento è finito in manette, bloccato dai carabinieri ad Artena. È successo dopo diversi episodi di violenza domestica consumatasi tra le mura della casa in cui i coniugi vivevano nel Comune in provincia di Roma. Si tratta di un 48enne del posto, con precedenti, che sottoponeva la moglie a continui maltrattamenti sia fisici che psicologici. La donna, stremata dalle umiliazioni subite, ha preso coraggio e ha denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine che lo hanno arrestato dando esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. La denuncia della donna e i numerosi interventi effettuati dai militari effettuati presso l’abitazione dei coniugi, ha fatto scattare prima la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima.

Noncurante di tale obbligo, l’ex convivente ha violato le prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria e, i militari coordinati dalla Procura della Repubblica di Velletri, hanno subito richiesto l’aggravamento della misura con quella della custodia in carcere. Rintracciato e arrestato, per l'uomo si sono aperte le porte del carcere di Velletri dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.