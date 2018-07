Due liceali romane sono state molestate a bordo di un autobus ma sono riuscite a fotografare l'autore del gesto e a farlo arrestare. La vicenda risale allo scorso maggio ma i poliziotti hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere questa mattina, per il reato di violenza sessuale. Le ragazze stavano viaggiando su un mezzo della linea 80 di Atac dirette a scuola, in zona Nomentano. Un uomo si è avvicinato a loro mentre si stavano confidando reciprocamente di argomenti privati e ha iniziato a parlare dei pericoli ai quali bisogna fare attenzione sui mezzi pubblici per la presenza dei borseggiatori. Poi, si è avvicinato ancora di più e le ha toccate, molestandole pesantemente.

Molestie sessuali sul bus 80

Le due ragazze, dopo un primo disorientamento, hanno reagito urlando, grida che hanno fatto fuggire l'uomo, spaventato per le conseguenze del suo comportamento. Le ragazze sono state veloci: preso il telefonino gli hanno scattato alcune foto che hanno permesso alle forze dell'ordine di riconoscerlo e di arrestarlo. Sono poi giunte a scuola, dove le insegnanti si sono subito rese conto dello stato delle giovani e hanno avvisato le famiglie e la Polizia di Stato.

Arrestato un 54enne

Subito sul posto sono giunti gli agenti del commissariato Castro Pretorio che hanno raccolto le testimonianze delle vittime, con l'aiuto e il sostegno di una psicologa minorile. Dalle descrizioni, gli investigatori sono risaliti a una vecchia conoscenza, un uomo di 54 anni con precedenti di polizia per violenza sessuale e atti osceni, che è risultato essere proprio l’uomo fotografato.