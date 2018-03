Un uomo di quarantacinque anni è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile con l'accusa di aver abusato di una ragazzina di undici anni in provincia di Frosinone. Nei confronti del presunto pedofilo il gip del Tribunale di Frosinone Antonello Bracaglia Morante ha disposto la custodia cautelare in carcere, accogliendo la richiesta del sostituto procuratore Monica Montemerani. L'uomo è accusato di violenza sessuale su minore: fondamentale per arrivare all'arresto sarebbe stata un'intercettazione in cui raccontava le sue gesta al telefono ad una terza persona.

L'undicenne, da quanto si apprende, è stata sottoposta ad una visita medica che ha riscontrato i segni degli abusi sessuali, nel reparto di ginecologia dell'ospedale Fabrizio Spazioni nel capoluogo ciociaro. Da quanto si apprende l'uomo avrebbe avvicinato la minore tra le mura domestiche, essendo un suo vicino di casa.