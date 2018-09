in foto: Immagine di repertorio

Violenza sessuale, in pieno giorno, a Roma: è successo in via Camillo Manfroni, nel quartiere di Torpignattara, dove un uomo di 35 anni è stato arrestato dai carabinieri. Il 35enne, stando a quanto hanno ricostruito i militari dell'Arma, ha avvicinato una ragazzina di soli 15 anni nei pressi del portone del condominio nel quale abita la minorenne: l'uomo l'ha avvicinata con una scusa e, approfittando di un attimo di distrazione della giovane, ha cominciato a palparla mentre nel frattempo praticava autoerotismo.

Per fortuna, proprio in quel momento, i carabinieri sono passati in via Manfroni: i militari dell'Arma hanno notato il 35enne, all'esterno del portone, che si allontanava dalla ragazzina. Dopo aver ascoltato il racconto della minorenne e accertato la violenza, i carabinieri si sono lanciati così all'inseguimento dell'uomo, che è stato raggiunto in via degli Angeli: dopo una strenua resistenza e una colluttazione, il 35enne è stato bloccato dai militari. Visti i precedenti per reati analoghi, per l'uomo si sono aperte le porte del carcere di Regina Coeli.