Ha aggredito e picchiato la compagna durante una lite familiare nata per futili motivi a Mazzano Romano, Comune in provincia di Roma. Protagonista è un un uomo di nazionalità romena di 44 anni che è stato arrestato dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Bracciano. Il 44enne è finito in manette per maltrattamenti in famiglia e portato nel carcere di Rebibbia. I fatti sono accaduti nei giorni scorsi, nell'appartamento in cui la coppia viveva, quando l'uomo, ubriaco, è andato in escandescenza mentre litigava con la convivente e le si è scagliato contro. La donna è poi riuscita a scappare di casa per sfuggire alle percosse e per mettersi in salvo da nuove violenze. Una volta al sicuro ha chiamato i carabinieri che sono intervenuti sul posto e lo hanno arrestato.

Maltrattamenti in famiglia ed estorsione: arrestato un 44enne

Maltrattamenti in famiglia ed estorsione a Cerveteri, in provincia di Roma, dove lo scorso 16 febbraio un uomo di 44 anni è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Civitavecchia per aver insultato e minacciato la nonna con la quale conviveva. Dalle indagini è emerso che il nipote lasciava la nonna da sola al freddo e al buio, con i riscaldamenti spenti e la corrente elettrica staccata o la obbligava a restare in giardino. L'uomo l'aveva costretta ad aprire un nuovo conto corrente bancario, dove lui, autorizzato alle operazioni bancarie, si era appropriato dei suoi soldi, oltre 100mila euro. Il nipote l'ha inoltre minacciata di rinchiuderla in manicomio se non avesse acconsentito di vendere l’abitazione di proprietà, poiché rimasti senza soldi, rivolgendosi a un’agenzia immobiliare e fissando degli appuntamenti per farla vedere ai potenziali acquirenti.