Violenza in famiglia a Fidene: minacciava e picchiava la compagna da anni: denunciato

Costringeva la compagna a restare chiusa in casa e se si ribellava la picchiava, prendendola a calci e a pugni. Un romano di 42 anni è stato denunciato dalla vittima per le violenze subite nel corso degli anni. L’uomo non ha accettato di essere lasciato e ha continuato a terrorizzarla fin quando la donna si è rivolta alle forze dell’ordine.