in foto: Foto di repertorio

Violentissimo temporale in atto in questi minuti sulla Capitale. Come dimostra la diretta video del sito IlMeteo.it, su Roma si sta abbattendo una tempesta di fulmini con raffiche di vento fortissime. In particolare il video è stato realizzato in piazza di Santa Maria in Trastevere, una delle piazze simbolo della Capitale. Le strade del quartiere si sono trasformate in un vero e proprio fiume d'acqua.

Violento temporale in atto anche a nord di Roma, nel Viterbese. Un temporale fortissimo si sta abbattendo su Viterbo e in provincia.

Stando alle previsioni de IlMeteo.it, il temporale potrebbe continuare per tutta la notte e anche nelle prime ore della mattina di domani, martedì 17 luglio. Già intorno alle 11 dovrebbe tornare il bel tempo e anche nei prossimi giorni previsto sole e un aumento delle temperature.