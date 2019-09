in foto: Nubifragio a Velletri Foto Meteocloud

Un violento nubifragio si è abbattuto nel pomeriggio sulla città di Velletri, la più colpita della zona dei Castelli Romani. Il temporale ha interessato soprattutto la zona est di Roma e la zona nord est e sud est della provincia, toccando molti paesi dei Castelli. Come si vede nella fotografia pubblicata da una pagina Facebook della zona, le automobili sono state praticamente sommerse dall'acqua. "Velletri il comune più colpito dal violento temporale con accumuli vicini ai 60mm/h", si legge sulla pagina Facebook "Meteo Castelli Romani". Tantissimi, inoltre, i fulmini che si sono abbattuti sulla città. Durante il temporale, informa il quotidiano locale IlMamilio, il cinema di Velletri, il multisala Augustus, è stato evacuato durante una proiezione dai vigili del fuoco e protezione civile per allagamento. Interventi dei pompieri anche a Lariano, Artena, Genzano, Lanuvio.

Interventi dei vigili del fuoco segnalati anche nei quartieri est e nord est di Roma per un violento nubifragio che si è abbattuto sulla capitale nel corso del pomeriggio di oggi, 19 settembre. Già in serata dovrebbe tornare il sereno e domani la giornata dovrebbe essere soleggiata.

Disagi anche a Guidonia, alberi abbattuti dal vento e dalla grandine

Disagi anche a Guidonia Montecelio, a est di Roma, per fortissime raffiche di vento. Due alberi sono crollati in zone diverse della città. Molti gli interventi in città dei pompieri e della protezione civile.