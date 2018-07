Una violenta lite finita in una sparatoria. E' successo in una sala slot in via Casilina 1791. Intorno alle ore 11 la Polizia è intervenuta dopo aver ricevuto una segnalazione di diversi colpi d’arma da fuoco. Questo il bilancio di ciò che hanno trovato: trovato tre auto incidentate, una pistola Beretta modello 82FS calibro 9 a terra risultata rubata, 3 bossoli e 2 cartucce inesplose. Sul posto i poliziotti hanno fermato un'automobile che si stava allontanando dal luogo dell'accaduto, con quattro persone a bordo: dentro c'era un uomo con il volto ricoperto di sangue che ha raccontato agli agenti di essere stato investito e poi percosso dal titolare della sala slot che ha sparato contro di loro. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

La rissa

Secondo le prime ricostruzioni, un dipendente della sala giochi aveva fermato i due uomini all'ingresso del locale, spiegando che per entrare dovevano aspettare qualche minuto. I clienti, dopo una breve discussione, lo avrebbero colpito in volto per poi allontanarsi. Il titolare del locale, andato su tutte le furie, gli è andato incontro ed è iniziata una violenta lite e una una rissa, al termine della quale, il proprietario della sala giochi ha aperto il fuoco contro di loro sparando alcuni colpi di pistola.

Tentato omicidio

Il titolare, M.V. romano di 58anni, con precedenti, è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per tentato omicidio, ricettazione, porto illegale della pistola e per rissa. Sul posto è intervenuto personale della Polizia Scientifica per i rilievi di competenza. Una delle persone coinvolte si è sentita male ed è stata ricoverata in ospedale per accertamenti sanitari.