Dopo il debutto della scorsa estate nella suggestiva location del Teatro Romano di Verona, fino al 28 gennaio sarà all'Eliseo la versione curata da Massimiliano Bruno di “Sogno di una notte di mezza estate”. Un cast d’eccezione che annovera Giorgio Pasotti, Violante Placido e Paolo Ruffini; un vero e proprio saggio sull'amore ma anche sulla labilità della vita degli uomini che si rincorrono e si affannano per amarsi, che si attraggono e si desiderano senza apparenti motivi, che si incontrano per una serie di eventi casuali di cui non hanno il controllo. Una versione del tutto nuova del leggendario testo di Shakespeare, una vera sorpresa per gli spettatori in sala. Orari degli spettacoli: da giovedì a sabato ore 21:00; domenica ore 17:00. Biglietti a partire da 20 euro.

L'incontro di tre talentuosi attori.

Lo spettacolo di Massimiliano Bruno riunisce sul palco 3 tra gli attori più noti del panorama artistico italiano. Giorgio Pasotti, da sempre appassionato di karate e di arti marziali, fà il suo debutto sullo schermo proprio in Cina nel 1992 con due film: "Treasure Hunt" e "The Drunken Master III". In Italia inizia a lavorare nel 1998 con "I piccoli maestri" ed "Ecco fatto", ma la popolarità arriva nel 2002 con il ruolo dell'ispettore Paolo Libero nella serie "Distretto di Polizia". Seguiranno tra cinema e televisione: "E poi c'è Filippo", "Due mamme di troppo", "La scelta di Laura", "Baciami ancora2, "Anita Garibaldi", "La grande bellezza", "Sapore di te", "Un matrimonio da favola", "Mio papà", "Non avere paura-un'amicizia con Papa Wojtyla" e "A testa alta-I martiri di Fiesole". Violante Placido esordisce nel 1993 al fianco del padre Michele Placido in "Quattro bravi ragazzi". Dopo circa tre anni entra nel cast del film "Vite strozzate" e si fa notare anche nella commedia "Jack Frusciante è uscito dal gruppo". Il primo ruolo di un certo rilievo lo interpreta in "L'anima gemella", grazie al quale viene anche candidata come "miglior attrice" al Nastro d'argento. Dopo ci saranno: "Ora o mai più", "Che ne sarà di noi", "Ovunque sei", "Il giorno più bello", "La cena per farli conoscere", "Lezioni di cioccolato"; "Pinocchio", "Moana Pozzi", "The American", "Ghost Rider", "Transporter". Paolo Ruffini debutta nel mondo dello spettacolo con il film "Ovosodo". Nel 2005 partecipa a "Natale a Miami" e nel 2006 bissa con "Natale a New York". Arriveranno poi, in alternanza con diversi programmi televisivi tra i quali Colorado, e spettacoli teatrali quale "Cercasi Cenerentola": "La seconda volta non si scorda mai", Un'estate ai Caraibi", "La prima cosa bella", "Maschi contro femmine", "Ex-Amici come prima", "Fuga di cervelli", "Tutto molto bello", "Natale col boss".

