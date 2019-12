Il Villaggio di Natale al Castello di Santa Severa vi aspetta in via Aurelia, al chilometro 52,600, con un programma ricco di appuntamenti da sabato 7 dicembre a mercoledì 6 gennaio. Il meraviglioso maniero sul litorale della provincia a Nord di Roma, a due passi dall’area archeologica di Pyrgi e dalla Riserva Naturale di Macchiatonda, vi aspetta con mercatini, spettacoli, una pista di pattinaggio sul ghiaccio e una fabbrica di cioccolato. L'evento “Feste delle meraviglie al Castello di Santa Severa”, con ingresso a pagamento, lo scorso anno ha ospitato ben 20mila visitatori ed è promosso dalla Regione Lazio, con la supervisione organizzativa di Lazio crea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella, Mibact e Coopculture. Gli allestimenti dell'edizione di quest'anno sono realizzati da Fondazione Caffeina, vincitrice del bando 2019.

Orari d'apertura Villaggio di Natale al Castello di Santa Severa

Gli orari d'apertura del Villaggio di Natale al Castello di Santa Severa sono dalle 10 alle 20. Dal 7 dicembre al 22 dicembre tutti i venerdì, sabato e domenica, dal 23 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni. Il 24 dicembre dalle 10 alle 16, il 25 dicembre dalle 15 alle 20 e il 31 dicembre dalle 10 alle 16.

Biglietti Villaggio di Natale al Castello di Santa Severa

Il prezzo del biglietto d'ingresso al Villaggio del Natale al Castello di Santa Severa da 0 a 5 anni è gratuito, da 6 anni a 12 anni costa 5 euro, da 13 anni in su 12 euro e comprende l'entrata al Villaggio di Natale, ai Musei del Castello, agli spettacoli e ai laboratori. Il costo per il biglietto d'ingresso alla pista di pattinaggio è di 5 euro per 30 minuti, 8 euro per 60 minuti.

Villaggio di Natale al Castello di Santa Severa: la Casa di Babbo Natale

Il Castello di Santa Severa è pronto ad ospitarvi nel magico Villaggio di Natale allestito in una cornice da fiaba. Torna la Casa di Babbo Natale e, novità di quest’anno, la Casa della Befana. I bambini potranno scrivere e inviare la loro letterina direttamente dalla Posta degli Elfi, fare un giro sul Sentiero dei pony.

Villaggio di Natale al Castello di Santa Severa: gli eventi

Il Castello di Santa Severa ospiterà inoltre uno spazio dedicato ai Parchi del Lazio con un programma di attività per bambini e adulti che varia di giorno in giorno tra laboratori didattici, spettacoli teatrali, mostre, laboratori di fotografia naturalistica. Guardiaparco e tecnici delle aree protette condurranno i visitatori alla scoperta della biodiversità grazie a reperti naturalistici, microscopi e laboratori creativi.

Come arrivare al Castello di Santa Severa

Il Castello di Santa Severa si trova nel Comune di Santa Marinella. Con i mezzi pubblici c'è il servizio Cotral Roma-Civitavecchia scendendo alla fermata Aurelia bivio Castello di Santa Severa. Con il treno è raggiungibile tramite la linea Roma-Civitavecchia alla fermata stazione di Santa Severa. Con l'auto prendere la via Aurelia fino al bivio Castello Santa Severa, con parcheggio davanti al Castello.