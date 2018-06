in foto: Foto di Maria Teresa Maccarone

Questa mattina il quartiere di Villa Spada, alla periferia Nord-Est della capitale, si è svegliato senza acqua. I rubinetti sono rimasti a secco a causa di una perdita in via San Pietro Parenzo. L'acqua ha sollevato e spaccato l'asfalto e la zona interessata è stata transennata dagli agenti del III Gruppo della Polizia Locale giunti sul luogo. Centinaia i cittadini al momento senza fornitura idrica, che hanno allertato immediatamente Acea.

"Abbiamo chiamato in molti gli uffici di Acea ma ci hanno detto che potranno intervenire solo nel pomeriggio o in serata e intanto noi rimaniamo senza acqua, neanche un'autobotte hanno mandato per riempire taniche e pentole", denunciano i residenti, mentre le notizie rimbalzano da un gruppo all'altro su Facebook e così i cittadini tentano di coordinare gli sforzi per chiedere che i tecnici arrivino il più presto possibile. Attorno alle 13.15 l'autobotte è arrivata in via Pietro Parenzo.