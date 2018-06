in foto: Foto di Associazione per Villa Pamphilj

"Nell'acqua c'è, lo sappiamo, un sapore ferroso ma nello spaccare quella conchetta di marmo e a rovinare dei beni che sono di tutti che gusto ci avrà trovato?" È la denuncia indignata dell'associazione per Villa Pamphilj diretta all'autore dell'atto vandalico che ha danneggiato 8 fontanelle posizionate all'interno dell'area verde del XII municipio. I responsabili hanno danneggiato i pulsanti dei rubinetti, staccato e distrutto un abbeveratoio in marmo che è stato colpito più volte con violenza. Sul fatto la polizia locale di Roma Capitale ha presentato una denuncia in Procura.

Villa Pamphilj, distrutte fontanelle

"Cos'è… un gesto di protesta, un avvertimento all'amministrazione di cui non si condividono scelte, un messaggio ostile ai proprietari dei nostri amici a quattro zampe che in questa vasca potevano dissetarsi come tanti altri animali della villa – continuano i residenti che si sono mobilitati per segnalare in Campidoglio l'accaduto- oppure al contrario, un segno di ritorsione per l'erba alta, i forasacchi, gli spazi, i bagni, gli spogliatoi negati?". Le fontanelle, preziose per i visitatori della villa, erano state recentemente restaurate e riposizionate da 15 giorni. Una tappa irrinunciabile per chi attraversa il verde camminando, per gli sportivi, per gli animali domestici e selvatici. L'associazione ha lanciato un appello: "Dobbiamo essere noi i protagonisti del cambiamento combattendo il degrado e denunciando senza paura chi chi lo alimenta".