Nella giornata di ieri – giovedì 7 marzo – un uomo di 57 anni è stato fermato all'interno dei Villa Borghese per atti osceni in luogo pubblico. Il signore, assolutamente indifferente al passaggio di passanti, turisti e tanti bambini all'interno del parco nel centro di Roma, seduto su una panchina in viale della Fontana Rotonda, ha cominciato a masturbarsi in pieno giorno. Dopo diverse segnalazioni arrivate al numero unico per l'emergenze 112, sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato in servizio in bicicletta all'interno di Villa Borghese. Rintracciato dai poliziotti il 57enne è stato sottoposto a fermo e tradotto negli uffici del Commissariato Salario, dove è stato identificato e denunciato.

Piccolo turista si perde: riconsegnato alla mamma

Gli stessi agenti biker hanno sempre nella giornata di ieri soccorso un bambino che aveva perso la sua mamma dentro Villa Borghese. Il piccolo turista olandese è stato notato dai poliziotti in bicicletta mentre camminava da solo in largo Anna Magnani mentre piangeva, spaesato da ritrovarsi da solo in una città e avendo perso l'orientamento. Gli agenti lo hanno tranquillizzato e subito si sono messi alla ricerca della mamma, riuscendo a rintracciarla nel pochi minuti riconsegnando tra le sue braccia il bambino.