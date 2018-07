in foto: I liquami nel laghetto di Villa Ada (Foto Leprotti di Villa Ada)

Il laghetto di Villa Ada, uno dei secondi parchi pubblici più grande della Capitale, è da giorni pieno di liquame giallo e schiumoso. La patina è ben visibile, probabilmente si tratta di uno sversamento di olio da cucina. Venerdì scorso, all'apertura del parco, alcune persone che abitualmente lo frequentano si sono accorti dell'anomalia e l'hanno segnalata. Un'associazione di cittadini ha sporto denuncia alla polizia locale che attualmente si sta occupando di monitorare la situazione ed evitare che si ripeta. Ciò che preoccuperebbe i residenti, oltre all'inquinamento dell'acqua è il fatto che il laghetto è popolato da pesci e tartarughe che potrebbero trovarsi in difficoltà per l'alterazione del loro micro ecosistema.

"Una situazione davvero vergognosa che mette in luce la scarsa attenzione da parte di questa amministrazione grillina su quanto sta accadendo – dichiarano in una nota congiunta il consigliere comunale Francesco Figliomeni esponente del gruppo misto e il Presidente del club delle libertà per le politiche sociali e sicurezza Marco Rollero di Forza Italia – Le aree verdi e i parchi della Capitale vanno in malora e versano nel degrado più assoluto, complice l'alimentarsi quotidiano di una presenza sempre più massiccia di sbandati e ubriachi che generano non solo insicurezza ma anche degrado sotto l'inerzia più totale di questa amministrazione". E aggiungono un commento sulle condizioni generali di Roma: "In quasi due anni di amministrazione pentastellata la città è peggiorata, il degrado sta dilagando, i parchi sono diventati più insicuri, e non c'è alcuna programmazione a medio e lungo termine sulla manutenzione urbana e sul verde pubblico, rispetto a cui invece è urgente un impegno straordinario da parte della sindaca Raggi".