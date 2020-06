in foto: Immagine di repertorio

Tragedia ieri a Vignanello, in provincia di Viterbo. Un ragazzino di 14 anni è stato soccorso dagli operatori del 118 nella sua abitazione a causa di quello che sembra essere un grave incidente. Forse è caduto dalla bici mentre pedalava o mentre la stava sistemando: fatto sta che i sanitari si sono trovati davanti una scena agghiacciante, l'adolescente aveva conficcate un paio di pinze tra il collo e la parte bassa della testa. Il tremendo incidente è riportato da Tusciaweb: a quanto si apprende, il 14enne sarebbe stato cosciente al momento dell'arrivo dei soccorsi, ma verserebbe in condizioni gravissime. Ricoverato d'urgenza all'ospedale Gemelli di Roma, è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza per arrivare il prima possibile al nosocomio, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Non si conoscono le attuali condizioni del ragazzino, né se sia in pericolo di vita o meno. Tutto sembra presupporre che si sia ferito a causa di un tragico incidente e che le pinze gli si siano conficcate tra il collo e la testa a causa di una caduta. Sotto shock i genitori, preoccupati per le condizioni del figlio e che non si sarebbero mai aspettati potesse accadere una cosa del genere. Sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia Locale di Vignanello per capire cosa sia realmente successo e come abbia fatto il ragazzino a ferirsi. L'ipotesi è più probabile è una caduta dalla bicicletta, ma il condizionale è d'obbligo e la dinamica ancora tutta da accertare. Sono ore di apprensione queste per la salute del ragazzino, ancora ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma.