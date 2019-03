Era da tempo che se ne parlava, e adesso è stato messo veramente in atto: i vigili urbani hanno accompagnato i controllori Atac sui bus in modo da tutelarli durante l'esercizio del loro lavoro. Gli agenti sono entrati in azione il 18 febbraio, e sembra che il loro impiego abbia già dato i primi frutti: a Roma, infatti, c'è stato un considerevole aumento delle multe. A darne notizia è stata la sindaca Virginia Raggi in un post su Facebook. "Più controlli e più multe per chi non paga il biglietto: l'avevamo detto, l'abbiamo fatto e continueremo a farlo. Dopo i numerosi episodi di violenze e molestie ai danni di autisti, controllori e passeggeri, sono arrivati i primi risultati dell'azione di contrasto svolta dal corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. Un presidio di sicurezza nei capolinea più problematici della città, dove gli agenti aiutano il personale di Atac nell'attività di controllo dei titoli di viaggio". Diversi i quartieri che sono stati controllati e molte le contravvenzioni fatte ai cittadini privi di biglietto. "Ecco i dati: nel solo mese di dicembre 2018 nella centrale stazione Termini sono stati controllati 965 passeggeri e 42 vetture, per un totale di 91 sanzioni elevate. Ad Anagnina, nella periferia Est di Roma, invece, sono stati 700 i passeggeri e 45 le vetture ispezionate, per un totale di 79 sanzioni. Le verifiche svolte al piazzale del Verano – snodo centrale a metà tra le stazioni Termini e Tiburtina – hanno interessato 461 persone e 43 vetture, arrivando a 82 multe. A Laurentina, nella parte Sud della città, infine, sono state controllate 370 persone e 34 vetture: 52 le multe erogate. In conclusione, gli agenti sono riusciti a verificare 2.496 biglietti e 164 autobus, multando 304 persone".

Vigili sugli autobus con i controllori, i dem: "Spreco di risorse"

Il Campidoglio ha deciso di impegnare i vigili urbani sui mezzi Atac sia per tutelare i controllori – a volte aggrediti dai passeggeri – sia per aumentare i controlli sugli autobus e incrementare il numero di contravvenzioni. Quest'iniziativa del Comune di Roma, però, non è stata salutata con favore da tutti: Valeria Baglio e Giovanni Zannola, consiglieri dem, hanno criticato l'impiego degli agenti sugli autobus, visto come uno spreco di risorse. "Impiegare i vigili per controllare gli evasori sui mezzi Atac è una idea a dir poco malsana, soprattutto in una città come Roma dove la fluidificazione del traffico è sempre una scommessa, la sosta selvaggia imperversa un po' ovunque – hanno detto Baglio e Zannola in una nota – Viabilità, prevenzione degli incidenti stradali, contrasto all'abusivismo edilizio e commerciale, tutela dell'ambiente e, perché no, anche presenza deterrente ai piccoli crimini, sono i compiti che spettano ai vigili. Per proporre una scelta simile la sindaca Raggi si deve essere consigliata con qualche esperto o avrà commissionato uno studio specifico dei costi e benefici? Le bizzarrie dell'amministrazione pentastellata ci sorprendono spesso per la loro stravaganza fino al punto che si potrebbe tranquillamente affermare: ‘Adesso i vigili urbani il traffico lo dirigono sugli autobus'. Ovviamente nessuno di noi è a favore degli evasori, ci mancherebbe, ma quando la coperta è corta se la tiri troppo da una parte ne scopri un'altra".